Lukaku heeft plots ex-Beerschot-coach als trainer bij Fenerbahçe

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Romelu Lukaku weet vrijdag niet goed wie nu precies zijn trainer is bij Fenerbahçe. Een dag na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma is de Turkse topclub in een ongeziene trainerscrisis beland. Ismail Kartal kondigde na de Champions League-wedstrijd zijn ontslag aan, maar voorzitter Aziz Yildirim weigert dat te aanvaarden. Ondertussen staat niemand minder dan ex-Beerschot-coach Dirk Kuijt al voor de groep.