Lukaku heeft plots ex-Beerschot-coach als trainer bij Fenerbahçe

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Lukaku heeft plots ex-Beerschot-coach als trainer bij Fenerbahçe
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku weet vrijdag niet goed wie nu precies zijn trainer is bij Fenerbahçe. Een dag na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma is de Turkse topclub in een ongeziene trainerscrisis beland. Ismail Kartal kondigde na de Champions League-wedstrijd zijn ontslag aan, maar voorzitter Aziz Yildirim weigert dat te aanvaarden. Ondertussen staat niemand minder dan ex-Beerschot-coach Dirk Kuijt al voor de groep.

Johan Walckiers

De trainerssoap bij Fenerbahçe krijgt een nieuwe wending. De Turkse topclub heeft zich alsnog neergelegd bij het vertrek van Ísmail Kartal, nadat de coach vrijdag niet kwam opdagen voor de training. Dirk Kuijt, die tot donderdag assistent was, neemt voorlopig de leiding over als interim-trainer.

Kartal kondigde donderdag na het gelijkspel tegen AS Roma plots zijn ontslag aan, naar verluidt nadat hij vanaf de tribune met een fles zou zijn bekogeld. Fenerbahçe probeerde hem aanvankelijk aan zijn contract te houden, maar slaagde er niet in hem van gedachten te doen veranderen. Kuijt en de andere assistenten leidden vrijdag al de training.

Romelu Lukaku weet vrijdag niet goed wie nu precies zijn trainer is bij Fenerbahçe. Een dag na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma is de Turkse topclub in een ongeziene trainerscrisis beland. Ismail Kartal kondigde na de Champions League-wedstrijd zijn ontslag aan, maar voorzitter Aziz Yildirim weigert dat te aanvaarden. Ondertussen staat niemand minder dan ex-Beerschot-coach Dirk Kuijt al voor de groep.

Kartal maakte donderdagavond volledig onverwacht bekend dat hij zijn functie neerlegde. De 65-jarige trainer, die Fenerbahçe pas in juni voor de vierde keer onder zijn hoede had genomen, zei dat hij de club op die manier wilde helpen. Hij benadrukte zelfs dat hij niet meer wilde terugkeren.

Maar daar dacht de clubleiding anders over. "Ismail Kartal blijft onze trainer", verklaarde voorzitter Aziz Yildirim na de wedstrijd. Volgens de preses was niemand binnen de club op de hoogte van Kartals beslissing. "Zolang ik hier ben, is Ismail Kartal de hoofdtrainer. Hij kan niet vertrekken zolang ik vertrek."

Kuijt plots voor de groep

En zo ontstond vrijdag een hoogst merkwaardige situatie. Kartal was niet aanwezig op de training en zou volgens Turkse media zelfs telefonisch niet bereikbaar zijn. Zijn assistenten Dirk Kuijt en Zeki Göle namen daarom de training voor hun rekening.

Voor Kuijt betekent dat een opvallende promotie. De Nederlander werd deze zomer aangesteld als assistent van Kartal bij Fenerbahçe, nadat hij eerder hoofdtrainer was van Beerschot en de Antwerpse club in 2024 naar de Jupiler Pro League leidde. Een seizoen later volgde echter degradatie en namen beide partijen afscheid van elkaar.

Nu staat de voormalige Beerschot-coach plots naast Lukaku op het trainingsveld in Istanbul. Of dat ook tijdens de volgende wedstrijd zo zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk.

Lukaku kende al een bewogen avond

De chaos komt bovendien na een wedstrijd waarin ook Lukaku zijn opwachting maakte. De Rode Duivel begon tegen AS Roma op de bank en viel na 72 minuten in. Kort daarna was hij meteen betrokken bij een gevaarlijke aanval, maar een poging van Aydin werd na een assist van Lukaku afgeblokt.

Fenerbahçe pakte uiteindelijk een punt tegen Roma, maar de aandacht ging na afloop volledig naar de trainerskwestie.

Volgens Yildirim speelde ook een incident tijdens de wedstrijd een belangrijke rol. Een supporter gooide een fles richting Kartal en raakte de trainer aan het hoofd. De dader werd geïdentificeerd en kreeg inmiddels een stadionverbod.

De voorzitter stelde dat incident expliciet als aanleiding voor Kartals beslissing. Daarmee is de situatie bij Fenerbahçe nog lang niet opgelost. Kartal zegt vertrokken te zijn, de voorzitter zegt dat hij moet blijven en ondertussen leidt Kuijt de training.

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