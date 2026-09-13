Meunier bekent vreemde spijt bij Club Brugge: "Mijn grootste fout"

Thomas Meunier had bij Club Brugge eigenlijk een heel andere carrière voor ogen. Toen de West-Vlamingen hem in 2011 voor zo'n 200.000 euro bij Virton wegplukten, was hij negentien jaar en vooral een aanvaller. Een bijzonder aanvallende zelfs. Vandaag kijkt de voormalige Rode Duivel met een glimlach terug op die periode, maar één beslissing veranderde alles.

Meunier was bij Virton een aanvallend talent dat graag met de bal aan de slag ging. Een spectaculaire rabona-goal op volle snelheid zette hem zelfs stevig in de kijker. "Ik ben een spits!", zegt hij daarover met de nodige overtuiging in een interview met The Athletic.

"Ik werd pas verdediger toen ik 22 was. Ik ga niet zeggen dat ik daarvoor nooit verdedigde, maar ik was een nummer tien. Van jongs af aan waren mijn kwaliteiten: de bal krijgen en het spel maken. Ik was heel aanvallend en kon links, rechts of als nummer negen spelen."

Bij Club Brugge begon het ook zo. Meunier scoorde bij zijn debuut en maakte kort daarna opnieuw indruk in een spectaculaire 5-4-nederlaag tegen Genk, waarin Kevin De Bruyne liefst drie keer scoorde. Maar enkele maanden later veranderde zijn carrière compleet.

Een noodoplossing die bleef duren

Club Brugge zat met een defensief probleem voor een Europese wedstrijd en zocht een oplossing op de rechtsachter. Meunier werd gevraagd om daar zijn kans te wagen. "Het was niet gepland. Ze zeiden: 'Doe gewoon je werk en dan zien we wel.'"

Alleen kwam dat laatste deel er nooit. "Daarna hebben ze me niet meer veranderd."





Meunier kan er vandaag nog altijd om lachen. Want ironisch genoeg was het volgens hem net zijn goede prestatie die ervoor zorgde dat hij definitief op de rechtsachter belandde. "Mijn grootste spijt is dat ik die dag een goede wedstrijd heb gespeeld."

Een opmerkelijke uitspraak, zeker als je weet wat er daarna volgde. De positiewissel bleek uiteindelijk de beste én slechtste sportieve beslissing uit zijn carrière.

Van spits naar PSG en de Rode Duivels

Meunier groeide bij Club Brugge uit tot een moderne rechtsachter en verdiende uiteindelijk een transfer naar Paris Saint-Germain. Ook bij de Rode Duivels werd hij jarenlang een vaste waarde.

De aanvaller in hem verdween overigens nooit helemaal. Meunier bleef altijd iemand die graag naar voren trok, mee voetbalde en gevaar probeerde te creëren. Precies die aanvallende bagage maakte hem uiteindelijk ook zo interessant als verdediger.

"Als ik als nummer negen alleen maar op mijn positie moest blijven staan, lukt dat niet. Ik moet bewegen. Geef me gewoon de bal en dan spelen we."

Wat ooit begon als een noodoplossing bij Club Brugge, werd zo de basis van een internationale carrière. Meunier kreeg er een positie bij die hij als tiener nooit had gezocht.