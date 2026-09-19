Live. Transfernieuws 19/9

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OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

Zinho Gano blijft ook dit seizoen actief in Saudi-Arabië. Na sterke cijfers bij Al-Hazem en Al-Raed vond de voormalige spits van onder meer Zulte Waregem en Genk na een lange zomer eindelijk een nieuwe club waar hij zijn doelpuntenproductie wil voortzetten. (Lees meer)

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