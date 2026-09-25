Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Mark Van Bommel staat voor zijn eerste belangrijke selectie als bondscoach van de Rode Duivels. Door blessures, vormvragen en enkele nieuwe verhoudingen binnen de kern liggen lang niet alle posities vast. Voetbalkrant.com maakt de balans op en schuift een mogelijk basiselftal naar voren voor de clash met Italië.

Lammens lijkt de logische keuze in doel

De seizoensstart van Senne Lammens bij Manchester United was wisselvallig, maar dat hoeft zijn status bij de nationale ploeg niet aan te tasten. Bij afwezigheid van Thibaut Courtois ligt de 23-jarige doelman normaal gezien in poleposition om onder de lat te staan.

Van Bommel kent Lammens goed en een andere keuze zou dan ook als een duidelijk signaal kunnen worden geïnterpreteerd. Mike Penders is bovendien niet beschikbaar, waardoor de concurrentie nog beperkter is. Lammens krijgt zo de kans om zich opnieuw te tonen op het hoogste internationale niveau.

Nieuwe defensieve as in de maak?

In de defensie wordt het uitkijken naar de keuzes van de nieuwe bondscoach. Rudi Garcia rekende in het verleden nadrukkelijk op Brandon Mechele, die als ervaren figuur een belangrijke stem had op het veld. De verdediger van Club Brugge verdiende met zijn prestaties op het WK in de Verenigde Staten mogelijk opnieuw een basisplaats, maar de vraag is of Van Bommel al volop wil bouwen aan de toekomst.

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Een centraal duo met Nathan Ngoy en Zeno Debast oogt in dat opzicht aantrekkelijk. Ngoy maakte bij Lille indruk op het WK, tot zijn rode kaart zijn toernooi abrupt afremde. Debast was voor zijn blessure nauwelijks weg te denken uit de ploeg en lijkt ondertussen opnieuw volledig hersteld.

Voor Debast wordt het wel een emotionele week na het overlijden van zijn grootvader. Arthur Theate lijkt op zijn beurt voorlopig iets verder verwijderd van een basisplaats dan zijn concurrenten in het centrum.



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De Cuyper voor Seys, Castagne als zekerheid

Op de linkerflank lijkt de strijd te gaan tussen Maxim De Cuyper en Joaquin Seys. De Cuyper wordt bij Brighton hoger op het veld uitgespeeld, wat vragen kan oproepen over zijn positie als pure linksback. Zijn ervaring bij de Rode Duivels en zijn eerdere prestaties geven hem echter een streepje voor.

Rechtsachter is Timothy Castagne de uitgesproken favoriet. Kyriani Sabbe zal op training bijzonder sterk moeten voor de dag komen om de ervaren flankverdediger uit de basis te spelen.

Tielemans blijft de leider op het middenveld

Over één naam bestaat weinig twijfel: Youri Tielemans. De middenvelder is aanvoerder onder Van Bommel, net zoals hij dat eerder was onder Garcia. Tijdens het WK in de Verenigde Staten groeide hij zichtbaar in die rol.

De Rode Duivels zullen tegen Italië rekenen op zijn rust aan de bal, zijn spelinzicht en zijn leiderschap. Tielemans moet de ploeg ook richting de volgende grote afspraken loodsen.

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Kevin De Bruyne gaf al aan dat zijn rol bij de nationale ploeg voortaan anders kan worden, maar blijft een ernstige kandidaat voor een plaats in de ploeg. Zeker nu Hans Vanaken pas terugkomt uit blessure, zijn creatieve profielen op het middenveld niet rijkelijk voorhanden.

De positie voor de defensie is een ander vraagstuk. Amadou Onana was daar lange tijd de referentie, maar Van Bommel lijkt meerdere opties te hebben. Nicolas Raskin kent de bondscoach goed, al heeft Roméo Lavia eveneens een stevige kandidatuur. De Chelsea-middenvelder lijkt eindelijk ritme en vertrouwen te hebben gevonden in Londen en kan nu ook bij de Rode Duivels zijn doorbraak forceren.

Godts en Moreira op de flanken?

Op de aanvallende flanken dienen zich enkele interessante profielen aan. Mika Godts en Diego Moreira kunnen allebei aanspraak maken op een basisplaats. Godts zou vanaf links voor dreiging en diepgang kunnen zorgen, terwijl Moreira op rechts een alternatief vormt voor Dodi Lukebakio.

Hoe Van Bommel de hiërarchie op de flanken precies invult, moet nog blijken. Lukebakio blijft vanzelfsprekend een speler met ervaring en rendement, maar Godts en Moreira brengen frisheid en onbevangenheid.

De Ketelaere als diepe spits in Italië?

Charles De Ketelaere ziet zichzelf bij de nationale ploeg ondertussen nadrukkelijk als aanvaller. Na zijn geslaagde WK maakte hij duidelijk dat hij vooraan het best tot zijn recht komt. Van Bommel lijkt die visie te delen.

Nu Romelu Lukaku niet in topvorm verkeert, kan De Ketelaere een uitgelezen kans krijgen om centraal in de aanval te starten. Een duel met Italië zou extra speciaal zijn voor de speler die in de Serie A zijn status verder heeft uitgebouwd.

Ons vermoedelijke basiselftal voor Italië-België

Lammens / De Cuyper - Debast - Ngoy - Castagne / Lavia - Tielemans - De Bruyne / Godts - De Ketelaere - Moreira