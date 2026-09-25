Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark van Bommel moet vrijdagavond meteen enkele knopen doorhakken voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels. België opent de Nations League in Rome tegen Italië, maar van de ruime selectie die hij vorige week samenstelde, kunnen niet alle spelers op het wedstrijdblad terecht.

Dat Mike Penders en Leandro Trossard ontbreken, was al bekend. Penders sukkelt met een klacht aan de quadriceps en reisde niet mee naar Italië. Trossard herstelt van traumatisch botoedeem in het hielbeen, een blessure die zijn club Besiktas na MRI- en CT-scans vaststelde. Voor beide spelers wordt tijdens deze interlandperiode verder bekeken wanneer ze opnieuw inzetbaar zijn.

Uit de squad list die UEFA publiceerde blijkt nu ook welke drie andere spelers vrijdag niet in aanmerking komen. Koni De Winter, Kyriani Sabbe en Malick Fofana werden niet opgenomen bij de 23 namen voor de wedstrijd tegen Italië. Zij zullen de partij in het Stadio Olimpico vanuit de tribune volgen.

Ruime kern heeft gevolgen

Van Bommel riep bewust 28 spelers op voor zijn eerste interlandperiode. België moet namelijk vier Nations League-wedstrijden afwerken in amper elf dagen. Na Italië volgen nog duels met Frankrijk, Turkije en opnieuw Frankrijk. Bij zijn selectie maakte de bondscoach al duidelijk dat die opeenvolging een belangrijke reden was om een grotere groep samen te brengen.

Voor één afzonderlijke wedstrijd mogen echter slechts 23 spelers op het officiële UEFA-wedstrijdblad staan. Door het afhaken van Penders en Trossard moesten er dus nog drie namen uit de groep verdwijnen voor de opener in Rome.

Dat betekent niet automatisch dat De Winter, Sabbe en Fofana ook voor de volgende wedstrijden aan de kant blijven. De samenstelling van de wedstrijdkern kan tijdens deze interlandperiode nog wijzigen.



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Vooral met vier wedstrijden op korte tijd ligt rotatie voor de hand. Van Bommel gaf eerder al aan dat bijvoorbeeld Kevin De Bruyne onmogelijk alles zal spelen. De brede selectie moet hem toelaten om onderweg te schuiven zonder telkens nieuwe spelers op te roepen. Vrijdagavond wordt alvast duidelijk welke elf namen het nieuwe tijdperk onder Van Bommel mogen aftrappen.