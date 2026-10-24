De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

Napoli en AS Roma hebben zaterdagavond een spektakelstuk afgeleverd in het Stadio Diego Armando Maradona. De thuisploeg leek lange tijd op weg naar een belangrijke overwinning, maar gaf in de slotfase alsnog een voorsprong uit handen: 3-3. Kevin De Bruyne stond opnieuw aan de aftrap en speelde bijna tachtig minuten.

Opvallend was vooral de rol van De Bruyne. Massimiliano Allegri gebruikte hem opnieuw als diepe spelmaker in een middenveld met Frank Anguissa en Scott McTominay. Voor de wedstrijd had de Napoli-coach nog duidelijk gemaakt dat daar weinig discussie over was: hij hoefde De Bruyne naar eigen zeggen niet te overtuigen, maar vertelde hem simpelweg waar hij moest spelen.

De Rode Duivel vulde die positie behoorlijk sterk in. Hij verdeelde het spel, kwam geregeld tussen de lijnen aan de bal en dook ondanks zijn lagere uitgangspositie ook zelf gevaarlijk op. Na 35 minuten werd hij helemaal alleen richting doel gestuurd, maar Roma-doelman Pierluigi Gollini kwam ver uit zijn doel en voorkwam dat De Bruyne kon afwerken.

Napoli had toen al de leiding genomen via een spectaculaire omhaal van Anguissa. Kort na de rust kopte McTominay de 2-0 tegen de netten. Het leek voldoende om de wedstrijd onder controle te krijgen, maar Roma vocht zich terug via Matias Soulé en Leonardo Balerdi. McTominay bracht Napoli in de 83ste minuut opnieuw op voorsprong, waarna Balerdi vlak voor tijd toch nog de 3-3 maakte.

Goede match zonder beslissende actie

De Bruyne was tegen dan al naar de kant gehaald. Hij werd na 79 minuten vervangen door Stanislav Lobotka en zag de chaotische slotfase dus vanuit de dug-out. Een doelpunt of assist leverde zijn wedstrijd niet op, maar zijn optreden werd in Italië wel positief beoordeeld. Napoli Magazine gaf hem een 7 en prees vooral zijn intelligentie in de opbouw.



Voor Napoli blijft het resultaat toch wrang. Na de nederlaag tegen Venezia en de moeizame Champions League-zege tegen Bodø/Glimt hoopte de ploeg opnieuw vertrouwen te tanken in de Serie A. De Bruyne lijkt zich ondertussen steeds beter aan te passen aan zijn nieuwe rol, maar de ploeg slaagde er opnieuw niet in om een wedstrijd volledig naar zich toe te trekken.