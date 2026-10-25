Kevin De Bruyne krijgt stevige kritiek in Italië: “Hij zorgt voor een probleem”

Kevin De Bruyne is bij Napoli in een opvallende analyse terechtgekomen. Francesco Montervino, voormalig middenvelder van de Italiaanse club, ziet een verband tussen de rol van de Rode Duivel en de defensieve problemen van de ploeg van Massimiliano Allegri. Volgens hem zorgt De Bruyne voor een onevenwicht wanneer hij vlak voor de verdediging wordt uitgespeeld.

Napoli incasseerde in zijn laatste twee wedstrijden liefst zes doelpunten, tegen Bodø/Glimt en AS Roma. Allegri wil zijn ploeg aanvallender laten voetballen, maar merkt dat die aanpak ook risico's met zich meebrengt. Montervino ging bij Canale 8 dieper in op de problemen.

De Bruyne op een positie die Napoli kwetsbaar maakt?

“Allegri probeert proactiever voetbal te spelen, maar vervolgens slikken ze doelpunten”, stelde Montervino in het programma Quando Gioca il Napoli. Hij wees daarbij nadrukkelijk naar de positie van De Bruyne, die in beide wedstrijden voor de verdediging speelde.

De voormalige middenvelder benadrukte dat zijn kritiek niet voortkomt uit een gebrek aan kwaliteit bij de Belg. Integendeel: volgens hem doet De Bruyne op die positie net te veel, waardoor de ploeg als geheel uit balans raakt. Zijn kwaliteiten zijn duidelijk, maar de manier waarop Napoli hem gebruikt, kan volgens Montervino ook gevolgen hebben voor de defensieve organisatie.

Ook de verdedigers van Napoli moeten het ontgelden

De analist legde de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij De Bruyne. Ook de kwaliteit van de verdediging baart hem zorgen. Montervino vindt dat de verdedigers van Napoli dit seizoen niet uitzonderlijk sterk zijn en individueel te vaak tekortschieten wanneer ze moeten ingrijpen.

“Allegri heeft sterke, heel sterke spelers nodig”, klonk het. Daarmee legt Montervino een dubbel probleem bloot: Napoli wil meer initiatief nemen, maar beschikt volgens hem niet over de defensieve zekerheid om de risico's daarvan altijd op te vangen.



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Voor De Bruyne betekent dat niet noodzakelijk dat hij zelf slecht presteert. De discussie draait vooral om zijn rol in het elftal en de manier waarop Allegri zijn kwaliteiten inzet.