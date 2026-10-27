🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd
Foto: © Photonews
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Jean-Kevin Duverne speelde de voorbije twee seizoenen op huurbasis voor KV Kortrijk en KAA Gent, maar verliet FC Nantes deze zomer definitief. Bij zijn nieuwe Cypriotische club Omonia Nicosia kwam hij dit weekend echter op een bijzonder negatieve manier in beeld.

Zowel bij de Kerels als bij de Buffalo's liet Jean-Kevin Duverne zich opmerken door zijn offensieve bijdrage bij stilstaande fases. De verdediger was in twee seizoenen Pro League goed voor vijf doelpunten en drie assists.

Van de Pro League naar Cyprus

FC Nantes verkocht Duverne afgelopen zomer aan Omonia Nicosia. De Cypriotische club is actief in de Europa League en de Haïtiaanse international groeide er snel uit tot basisspeler. Hij speelde onder meer mee in de Europese zeges tegen Celta Vigo en het Sloveense Celje.

Afgelopen donderdag liep Omonia wel tegen een zware 1-4-nederlaag aan tegen Benfica. In de competitietopper tegen AEK Larnaca wilde Duverne zijn ploeg tijdens het voorbije weekend opnieuw richting een overwinning duwen.

Duverne deelt vuistslag uit

Daarbij ging de ex-speler van Kortrijk en KAA Gent duidelijk over de schreef. Tijdens een aanvallende stilstaande fase deelde Duverne een vuistslag uit aan zijn rechtstreekse tegenstander. De scheidsrechter stond dicht bij het gebeuren, maar merkte de actie niet op en liet verder spelen.

Duverne had in de eerste helft al een gele kaart gekregen en ontsnapte dus aan een mogelijke uitsluiting. Toch lijkt de zaak nog niet voorbij: volgens de berichten zou AEK Larnaca inmiddels een klacht hebben ingediend bij de Cypriotische voetbalbond. De verdediger riskeert daardoor alsnog een stevige schorsing.

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Jean-Kevin Duverne

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