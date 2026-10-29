Na acht weken aan de kant komt Arbnor Muja met opvallende bekentenis

Arbnor Muja is eindelijk terug bij STVV na een bijzonder vervelende blessure. De Albanese flankaanvaller stond bijna acht weken aan de kant nadat hij begin september tegen Union een spierscheur in zijn linkerhamstring opliep. De schade bleek bijzonder groot, al had Muja aanvankelijk gehoopt veel sneller opnieuw op het veld te staan.

De onderzoeken brachten een scheur van maar liefst 143 millimeter aan het licht. Aanvankelijk voorspelden de dokters een herstelperiode van vier tot zes weken, maar Muja wilde al na drie weken opnieuw inzetbaar zijn. Dat bleek uiteindelijk veel te optimistisch, want zijn herstel nam bijna twee maanden in beslag.

Zwaarste blessure uit zijn carrière

In Het Belang van Limburg vertelt Muja dat hij bijzonder voorzichtig moet omgaan met de linkerkant van zijn lichaam. Het is immers al de vijfde keer dat hij daar een blessure oploopt. "Dit was bovendien de zwaarste spierscheur uit mijn carrière tot nu toe. Ik voel nog altijd waar ze heeft gezeten, maar dat is een pijntje waar ik door moet", klinkt het.

Ondertussen mocht de rechtsbuiten tegen Midtjylland en Club Brugge al enkele minuten invallen. Helemaal fit is hij echter nog niet. Muja schat zichzelf momenteel op tachtig procent en beseft dat een basisplaats voorlopig nog te vroeg komt. Hij hoopt de komende weken opnieuw zijn beste niveau te bereiken.

Muja gelooft in ommekeer bij STVV

Ondanks de moeilijke periode van STVV blijft Muja bijzonder optimistisch. De Kanaries staan momenteel op de dertiende plaats, maar volgens de Albanees weerspiegelt die positie niet de kwaliteiten van de spelersgroep. "Op die dertiende plaats blijft STVV heus niet staan. Ik geloof enorm in deze groep", benadrukt hij.



De komende wedstrijden worden volgens Muja bijzonder belangrijk. STVV ontvangt achtereenvolgens OH Leuven en Zulte Waregem in de competitie, terwijl ook het Europese duel tegen Brann op het programma staat. De flankaanvaller wil zijn steentje bijdragen en is ervan overtuigd dat de Truienaars de komende weken opnieuw punten kunnen beginnen pakken.