Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie
Foto: © photonews
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De thuiswedstrijd tegen Kortrijk van zaterdagavond belooft bijzonder zwaar te wegen voor Standard. De Luikenaars pakken samen met Jupiler uit met een actie voor hun achterban. Een tegendoelpunt voor de rust zou in Sclessin dus nog minder in de smaak vallen dan anders.

Na vier opeenvolgende competitienederlagen moet Standard zaterdagavond in eigen huis reageren tegen Kortrijk. De Rouches kunnen zich in Sclessin geen nieuwe misstap veroorloven.

De wedstrijd is niet alleen van belang om de kloof met de ploegen in de top vijf kleiner te maken. Ook voor trainer Vincent Euvrard staat er veel op het spel. Hij lijkt zijn positie te moeten verdedigen in de twee duels die nog volgen voor de interlandbreak.

Kortrijk op bezoek is misschien niet de meest aantrekkelijke affiche van het seizoen, maar de Luikse clubleiding beseft maar al te goed wat er op het spel staat. Daarom wordt er samen met Jupiler een supportersactie opgezet.

Gratis Jupiler 0,0% in Sclessin

De actie draagt de naam "Keep the Zero". Supporters die voor de aftrap een Jupiler 0,0% kopen, krijgen er gratis nog eentje bij.

Blijft Standard bovendien zonder tegendoelpunt in de eerste helft, dan krijgt elke supporter nog een extra Jupiler 0,0% aangeboden. De club wil op Halloweenavond duidelijk geen horrorscenario meemaken.

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