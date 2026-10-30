Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

De spanning rond de bekerwedstrijd tussen RAAL La Louvière en Standard neemt toe. De harde kern van de Rouches lijkt vastbesloten om het dreigement uit te voeren als er geen extra tickets komen voor de verplaatsing van 5 december. Opvallend: terwijl de Luikse supporters geen gehoor krijgen, heeft La Louvière na protest van de eigen achterban wel al een toegeving gedaan.

De Famille des Rouches vraagt 700 plaatsen voor het bezoekersvak in de Easi Arena. Momenteel zijn er slechts 400 beschikbaar. De supporters hebben de clubleiding van RAAL tot 5 november gegeven om met een oplossing te komen. Gebeurt dat niet, dan willen ze zelf beslissen of ze zonder ticket naar La Louvière trekken.

Standard houdt vast aan ultimatum

Het dreigement is niet uit de lucht gegrepen. Vorig seizoen leidde de beperkte capaciteit van het bezoekersvak al tot een boycot door de Standard-aanhang. Ook nu weigeren de supporters zich neer te leggen bij het beschikbare contingent. Ze vinden dat 400 tickets onvoldoende zijn om de Luikse achterban de kans te geven haar ploeg te volgen.

Bij RAAL klinkt weinig begrip voor die eis. Algemeen directeur Toni Turi benadrukt dat het bezoekersvak volledig wordt benut en dat de club niet zomaar extra plaatsen kan creëren. Ook de politie zou hebben bevestigd dat een uitbreiding om technische en veiligheidsredenen niet mogelijk is. De wedstrijd wordt in La Louvière bovendien beschouwd als het duel met het hoogste risicoprofiel van het seizoen.

Eigen supporters krijgen wel toegeving

De houding van de club steekt extra af tegen een andere beslissing die RAAL deze week bekendmaakte. Na kritiek van de eigen supporters op de gestegen ticketprijzen heeft de club haar tarieven tot het einde van het seizoen aangepast. Wedstrijden tegen onder meer Standard, Anderlecht, Club Brugge, Genk, Charleroi en Union worden voortaan aan de goedkopere categorie 2-prijs aangeboden.

Ook kinderen jonger dan zes jaar mogen gratis naar de competitiewedstrijden en voor jongeren, volwassenen en senioren worden verschillende tarieven verlaagd. Daarmee komt RAAL gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de Green Boys 2005, Wolf Side, Old Brothers en La Meute, die eerder hadden geprotesteerd tegen de prijsstijgingen en andere aspecten van het clubbeleid.



Lees ook... Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière›

Voor de Luikse supporters verandert er voorlopig niets. Het bezoekersvak blijft beperkt tot 400 plaatsen en de deadline van 5 november nadert. Als beide partijen niet tot een akkoord komen, dreigt de bekerwedstrijd van 5 december opnieuw overschaduwd te worden door een conflict naast het veld.