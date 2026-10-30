Gent zit in goede flow, maar De Mil ziet iets wat hem blijft storen

KAA Gent trekt zondag naar Lommel met vertrouwen, maar Rik De Mil wil niet dat zijn ploeg zich laat verblinden door de resultaten. De coach ziet nog genoeg werkpunten en verwacht dat zijn spelers opnieuw een stap vooruitzetten.

Bij Het Laatste Nieuws benadrukt De Mil dat Gent de voorbije dagen vooral heeft gewerkt aan zaken die nog beter moeten. “De efficiëntie van tegen Anderlecht ontbrak in de wedstrijden daarvoor. We horen dat we defensief zeer stabiel staan, maar ik merk dat we toch nog fouten maken.”

Meer controle gevraagd

Vooral in wedstrijden waarin Gent zelf het initiatief neemt, verwacht De Mil nog meer. Hij verwijst daarbij naar de recente duels tegen Braga en Anderlecht.

“In onze dominantie moeten we nog verbeteren. Ik wil in die matchen nog meer aan de bal zijn”, zegt de coach. Volgens hem moet Gent niet tevreden zijn met alleen goede resultaten, maar ook blijven kijken naar de manier waarop die tot stand komen.

De Mil wil dan ook vermijden dat het puntenaantal te veel aandacht krijgt. Momenteel staat Gent op de eerste plaats met 25 punten. “Als je te veel stilstaat bij het puntenaantal, vergeet je dat. We moeten blijven evolueren en constanter worden.”

Bevestigen in Lommel

Volgens de Gent-coach zit de grootste uitdaging nu in het bevestigen. “Een prestatie is altijd makkelijker dan de bevestiging”, klinkt het. Tegen Lommel wil hij daarom opnieuw dezelfde intensiteit en scherpte zien.





Gent moet het zondag wel zonder Michel-Ange Balikwisha en Josué Vergara doen. Beide spelers zijn nog altijd niet inzetbaar. Voor de rest kan De Mil verder bouwen op de groep die de voorbije weken goede resultaten neerzette.