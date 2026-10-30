Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière

De discussie rond het bezoekersvak voor de bekerwedstrijd tussen RAAL La Louvière en Standard krijgt een scherp vervolg. Nadat de Luikse supporters een ultimatum hadden gesteld, reageert RAAL nu voor het eerst duidelijk op de eisen.

Standard trekt op 5 december naar de Easi Arena voor de achtste finales van de Croky Cup. De Famille des Rouches wil minstens 700 tickets voor de meegereisde fans, terwijl het bezoekersvak in La Louvière slechts plaats biedt aan 400 supporters. Zonder oplossing tegen 5 november dreigen fans zonder ticket naar de wedstrijd af te zakken.

Volgens La Dernière Heure, begrijpt RAAL-directeur Toni Turi niet wat zijn club nog extra zou kunnen doen. De club stelt naar eigen zeggen nu al de volledige capaciteit van het bezoekersvak ter beschikking.

Politie geeft geen groen licht

Een uitbreiding naar 700 plaatsen blijkt volgens RAAL niet haalbaar. “De politie heeft bevestigd dat het niet mogelijk is. Wat moeten we nog meer doen?”, reageert Turi gefrustreerd. Volgens de algemeen directeur gaat het dus niet om onwil, maar om technische en veiligheidsbeperkingen.

De bekerwedstrijd wordt bovendien beschouwd als een duel met het hoogste risicoprofiel in de Easi Arena. Het stadion is volgens de berichtgeving al uitverkocht, wat de mogelijkheden om extra ruimte vrij te maken nog kleiner maakt.

300 plaatsen bij eigen fans weghalen

Een andere mogelijkheid zou zijn om het bezoekersvak uit te breiden naar een aangrenzend blok. Dat zou echter betekenen dat ongeveer 300 tickets moeten worden afgenomen van supporters van RAAL die zelf al een plaats hebben voor de wedstrijd.



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Ook die piste lijkt voor de club daarom niet realistisch. RAAL benadrukt dat het de bestaande bezoekerscapaciteit niet heeft verkleind en dat alle 400 beschikbare plaatsen naar Standard gaan.

Daarmee staan beide partijen voorlopig lijnrecht tegenover elkaar. De Luikse supporters eisen meer ruimte en hebben een deadline gesteld, terwijl RAAL aangeeft dat de veiligheidsvoorschriften geen uitbreiding toelaten. Met 5 november in zicht lijkt het dossier dus nog niet gesloten.