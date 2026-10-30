Vanhaezebrouck zag het helemaal zitten in hem, maar bij KAA Gent liep alles anders

Lucas Schoofs neemt het zondag met Lommel SK op tegen zijn voormalige club KAA Gent. De middenvelder kwam in het verleden amper één officiële wedstrijd in actie voor de Buffalo's, maar liet er wel een bijzonder sterke indruk achter. Zijn voormalige trainers zijn nog altijd vol lof over de huidige Lommel-kapitein.

De carrière van Schoofs begon in 2014 pas echt vorm te krijgen toen Stijn Vreven hem bij de beloften van Lommel ontdekte. De jonge middenvelder kreeg zijn kans bij de eerste ploeg en groeide razendsnel uit tot een vaste waarde. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, want landskampioen KAA Gent kwam aankloppen.

Vanhaezebrouck wilde Schoofs absoluut hebben

"Hein Vanhaezebrouck wou Lucas er graag bij, omdat hij voor zijn leeftijd al een heel complete speler was", vertelt voormalig assistent Peter Balette aan Het Belang van Limburg. De concurrentie bij Gent was echter enorm. Schoofs trainde regelmatig mee met de eerste ploeg, maar moest zich vooral bij de beloften bewijzen. Uiteindelijk bleef zijn officiële bijdrage beperkt tot één invalbeurt tegen Viitorul Constanta in de voorrondes van de Europa League.

Daarna volgden uitleenbeurten aan OH Leuven en NAC Breda, maar het noodlot sloeg toe. Schoofs liep een zware enkelblessure op en kreeg tijdens zijn revalidatie ook nog de diagnose CRPS, een zeldzame zenuwstoornis. Na anderhalf jaar blessureleed moest hij bij Heracles Almelo met een bescheiden contract opnieuw beginnen.

Vreven doet opvallende uitspraak over Gent

Inmiddels is Schoofs teruggekeerd naar Lommel, waar hij opnieuw een belangrijke rol speelt. Volgens zijn voormalige trainer Stijn Vreven had hij vandaag zelfs bij de Buffalo's kunnen voetballen. "Op dit moment zou Lucas zeker meekunnen bij Gent", klinkt het. Vreven prijst vooral zijn enorme wilskracht en mentaliteit.



Zondag krijgt Schoofs in het Soevereinstadion een bijzonder weerzien met zijn voormalige werkgever. Ook Balette, tegenwoordig assistent bij KRC Genk, volgt de middenvelder nog altijd met veel bewondering. Hij gunt zijn voormalige pupil het succes van harte en hoopt hem binnenkort nog eens een stevige knuffel te kunnen geven.