Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

Vier supporters van KRC Genk riskeren werkstraffen tot 120 uur na een zware vechtpartij in juni 2023. Een vijfde verdachte vraagt het parket vrij te spreken. Bij de feiten raakte de zoon van een buurvrouw ernstig gewond: hij verloor vier tanden.

De aanleiding was de gemiste landstitel tegen Antwerp. Na de 2-2 in de slotseconden trok een 43-jarige supporter naar huis, waar hij onderweg ruzie kreeg met een Afghaanse jongeman over 20 euro. Later keerde hij met een twintigtal andere supporters terug naar diens woning.

Onschuldige buurjongen wordt slachtoffer

De zoon van de buurvrouw was op dat moment bij de Afghaanse familie om te helpen de politie te bellen. Toen de deur openging, kreeg hij slagen en stampen.

Hij verloor vier tanden en moest op zes plaatsen aan zijn mond gehecht worden. Zijn advocaat benadrukte dat hij niets met het oorspronkelijke conflict te maken had.

Werkstraffen tot 120 uur geëist

De procureur vraagt voor vier verdachten werkstraffen van 100 tot 120 uur, of celstraffen tot veertien maanden met uitstel. Een van hen zou het slachtoffer met een bierflesje op het hoofd hebben geslagen. Voor een vijfde verdachte, die niet op de beelden te zien is tijdens het begin van de vechtpartij, vraagt het parket de vrijspraak.



De verdediging betwist onder meer de voorbedachtheid en de beschuldiging van bendevorming. De advocaten vinden bovendien dat de zaak te lang aansleepte: pas drie jaar en vier maanden na de feiten kwam het dossier voor de rechtbank. Ze vragen daarom het verval van de strafvordering wegens overschrijding van de redelijke termijn.