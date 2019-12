Sprokkels

De competities in Europa zijn opnieuw begonnen en dat wil zeggen dat er heel wat nieuws is. Wij houden u via dit overzicht ook op de hoogte van de kleine nieuwtjes die er dagelijks te rapen vallen.

Eupen rencontrera le PSV Eindhoven lors de son stage hivernal au Qatar

Eupen trekt op winterstage naar Doha in Qatar. De Panda’s zullen er op 11 januari een oefenwedstrijd afwerken tegen PSV. Het zal er van 6 tot 13 januari vertoeven om de tweede seizoenshelft voor te bereiden.

Trainingslager/Stage d'entrainement à Doha

KAS Eupen bestreitet Testspiel gegen @PSV Eindhoven

KAS Eupen en match amical contre le PSV d'Eindhoven@aspirezone @Aspire_Academy ➡️ https://t.co/vgmUzsJRYo pic.twitter.com/VR05cscsGH — KAS Eupen (@kas_eupen) 18 décembre 2019

Origi start in halve finale WK voor clubs

Liverpool neemt het binnen een uur op het WK voor clubs op tegen het Mexicaanse Monterrey. Divock Origi start in de basis bij de winnaar van de Champions League

⭐️ TEAM NEWS for our #ClubWC semi-final ⭐️



Virgil van Dijk is out due to illness. — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019

🙌 MILLY 🙌@JamesMilner makes his 2⃣0⃣0⃣th appearance for the Reds tonight 👌🔴 pic.twitter.com/nNFVdi5b9F — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019

STVV hoopt Boli te recupereren voor Antwerp

Yohan Boli moest de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem aan zich voorbij laten gaan en dinsdag stond de Ivoriaanse aanvaller nog steeds niet op het trainingsveld. Ze hopen hem tegen zondag te recupereren. Dan neemt STVV het op tegen Antwerp.

Dierckx weer op het oefenveld bij Waasland-Beveren

Tuur Dierckx revalideert van een kruisbandletsel en stond dinsdag op het oefenveld bij Waasland-Beveren. Hij trainde wel apart met een fysiotherapeut.

Flamengo eerste finalist op WK voor clubs

Flamengo heeft met 3-1 de maat genomen van het Saudische Al-Hilal en stoot zo door naar de finale van het WK voor clubteams in Qatar. De tegenstander in die finale is de winnaar van het duel tussen Monterrey en Liverpool.

Hornby haakt af voor bekermatch

Fraser Hornby moet de kwartfinale van de Croky Cup aan zich voorbij laten gaan. De spits van KV Kortrijk is er niet bij wegens ziekte.

KV Mechelen zamelt 5.783,5 euro in voor Warmste Week

De spelersgroep van KV Mechelen schenkt 5.783,5 euro aan Cis4Ever, een goed doel ter nagedachtenis van een jonge KV-supporter die overleed aan kanker. Het bedrag werd opgehaald na tal van acties door de spelers.

Antwerp traint achter gesloten deuren voor bekerduel met Standard

Woensdag staat Antwerp voor een loodzware verplaatsing. De Great Old neemt het in de kwartfinale van de Croky Cup op tegen Standard en traint dinsdag achter gesloten deuren.

⛔️ Beker van België - Training achter gesloten deuren ⛔️



Ter voorbereiding van de bekerwedstrijd tegen Standard de Liège zullen onze Reds morgen, dinsdag 17 december, achter gesloten deuren trainen. ⚽️#STAANT #COYR pic.twitter.com/mAFcuYokIH — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 16, 2019

Man City niet opgezet met interesse in Arteta

Arsenal denkt na het ontslag van Unai Emery om Mikel Arteta aan te stellen. De voormalige speler van de Gunners is momenteel assistent-trainer bij Manchester City. De Citizens zijn niet opgezet met die interesse en willen flink doorvragen bij eventuele gesprekken.

Bailey (ex-Genk) drie speeldagen geschorst

Leon Bailey is door de Duitse voetbalbond voor drie speeldagen geschorst na zijn rechtstreekse rode kaart voor een slag in het gezicht van Kingsley Ehizibue tijdens Köln - Leverkusen.

PSV loopt averij op in de Kuip: nederlaag en blessure topscorer

PSV ging zondag in de Kuip met 3-1 onderuit tegen Feyenoord, na een hattrick van Berghuis. Alweer een nederlaag voor de mannen van Van Bommel, dat in de tweede helft ook nog spits Donyell Malen zag uitvallen. De jonge Nederlander verstapte zich en moest zwaar aangeslagen naar de kant.

Een serieuze streep door de rekening van PSV en Malen zelf. De spits was immers net terug fit.

Hoffenheim en Augsburg maken er leuk duel van

Hoffenheim en Augsburg hebben er een leuke wedstrijd van gemaakt tussen beide teams. Het werd 2-4 na een onderhouden duel.

Lille houdt punten thuis tegen Montpellier

Lille heeft de punten thuisgehouden tegen Montpellier. Renato Sanches zorgde vijf minuten voor tijd voor het verschil: 2-1.

Alaves en Leganes delen de punten

Alaves en Leganes hebben er een boeiende wedstrijd van gemaakt die eindigde op 1-1, na goals van Braithwaithe en Joselu. Voor Leganes blijft de situatie zo precair.

Nederland heeft extra oefenwedstrijd te pakken

Op donderdag 26 maart oefent Nederland tegen de Verenigde Staten. Drie dagen later spelen de troepen van Koeman tegen Spanje.

Sadio Mané 'Speler van de Maand' in Premier League

Sadio Mané, de Senegalese aanvaller van Liverpool, werd verkozen als speler van de maand in de Premier League. Zowel het publiek, een panel met voetbalexperten en de twintig aanvoerders uit de Premier League konden hun stem uitbrengen.

Vorige maand was de prijs nog voor Leicester-aanvaller Vardy, die ook in november genomineerd was.

Defensieve kopzorgen voor Jurgen Klopp

Er viel niet enkel goed nieuws te rapen in Liverpool vrijdag. Zowel Klopp als Milner verlgenden hun contract, maar er viel alweer een geblesseerde te noteren in het defensieve compartiment.

Dejan Lovren mist al zeker de confrontatie met Watford van zaterdag, nadat hij in de wedstrijd tegen RB Salzburg een spierblessure opliep. Door de eerdere blessures van Matip en Fabinho wordt de spoeling achterin bij Liverpool wel heel dun.

Ezequiel Lavezzi hangt schoenen aan de haak

De Argentijnse flankaanvaller Ezequiel Lavezzi hangt zijn schoenen op 34-jarige leeftijd aan de haak. Dat maakte hij vrijdag bekend via Twitter.

De snelle winger maakte vooral furore bij Napoli en PSG, waar hij aan de zijde van onder meer Cavani goed was voor veel doelpunten en assists. Hij speelde 51 keer in het Argentijnse shirt, waarin hij negen keer de weg naar doel vond.

Aanvoerder verlengt bij Liverpool

De aanvoerder van The Reds, James Milner, heeft vrijdag zijn contract bij Liverpool verlengd tot de zomer van 2022.

Milner, die voordien actief was bij Aston Villa en Manchester City, speelt lang niet altijd in het elftal van Jurgen Klopp. De Engelsman wordt geroemd om zijn professionalisme en polyvalentie en wordt hiervoor beloond met een contractverlenging.

GET IN MILLY! 🙌



Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz — Liverpool FC (@LFC) 13 december 2019

Bezus in 'Team van de Week' in de Europa League

AA Gent kroonde zich dondderdag tot groepswinnaar in de Europa League. De Buffalo’s klopten het Oekraïense Oleksandriya met 2-1.

Laurent Depoitre scoorde beide Gentse goals, maar Roman Bezus was minstens even belangrijk voor de Oost-Vlamingen. Hij ziet zijn sterke wedstrijd nu bekroond met een plekje in het Team van de Week in de Europa League.