Premier League-elftal van 2016 telt Ã©Ã©n Belg

Premier League-elftal van 2016 telt één Belg

door Sander De Graeve

Toby Alderweireld bij de beste elf van de Premier League

Met alle Belgen in de Premier League, die bovendien hoge ogen gooien, kan je er donder op zeggen dat ze overal opduiken wanneer er een elftal van het jaar opgesteld wordt. In 2016 was dat er maar één.