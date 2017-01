Hou ze maar in de gaten! Vier Belgische toptalenten die in 2017 voor het jaar van hun grote doorbraak staan

Ieder jaar breken er wel opnieuw enkele Belgische toptalenten door op het hoogste niveau. Laat ons hopen dat dat in 2017 niet anders is. Maar wie moeten we tijdens dit nieuwe jaar nu in de gaten houden? Voetbalkrant.com schuift 4 toptalenten naar voor.

Senna Miangue (19, Internazionale)

De linksvoetige verdediger, die zowel centraal als links uit de voeten kan, stak aan het begin van dit seizoen reeds de neus aan het venster bij Internazionale. Toenmalig trainer Frank de Boer gaf onze landgenoot kansen, maar na het ontslag van de Nederlander zakte Miangue weg.

Een uitleenbeurt – wellicht aan een andere club in de Serie A – moet er straks voor zorgen dat Miangue zich verder kan ontplooien op het hoogste niveau. Hoewel Miangue amper 19 jaar oud is, was hij tijdens de voorbije interlandbreaks al een vaste waarde bij de nationale beloften én trainde hij al mee met de (grote) Rode Duivels.

Dante Rigo (18, PSV)

Rigo is pas 18 jaar geworden, maar van deze jongen mogen we nog het één en het ander verwachten in de nabije toekomst. Voorlopig moet de middenvelder nog speelminuten vergaren bij het tweede elftal van PSV, maar Rigo traint dit seizoen wel al mee met de hoofdmacht en zat tot dusver twee keer op de bank bij een wedstrijd in de Eredivisie.

Op het WK U17 in Chili in 2015 was Rigo nog één van de uitblinkers bij het Belgische elftal. De middenvelder maakte gedurende het toernooi drie doelpunten.

Thibaud Verlinden (17, Stoke City)

The next big Belgian thing in the Premier League, zo wordt Verlinden door onze Engelse collega’s nu al omschreven. Het wil wat zeggen. De technisch begaafde winger speelde bij de jeugd van Club Brugge en Standard, maar koos reeds op jonge leeftijd ietwat verrassend voor Stoke City.

Het bleek geen slechte keuze, want Verlinden wordt er duidelijk naar waarde geschat en binnen de club geloven ze hard in hun getalenteerde winger. Voorlopig is het nog wachten op zijn grote debuut in de Premier League, al zat Verlinden wel al twee keer op de bank. Voorlopig moet Verlinden zich nog tonen bij de U23 van Stoke City, waar hij dus op zijn 17de al deel van uitmaakt.

Herkansing

Ismail Azzaoui (19, VfL Wolfsburg)

Mocht Ismail Azzaoui een aantal maanden geleden niet geblesseerd geraakt zijn, dan was in dit artikel nooit sprake van hem geweest. De dribbelvaardige winger stond vorig seizoen al op de rand van zijn doorbraak bij Wolfsburg, maar een zware knieblessure gooide eind september 2016 roet in het eten.

De kans is reëel dat we Azzaoui dit seizoen niet meer in actie zien komen, maar wij geven hem toch een herkansing. Aan het begin van de volgende voetbaljaargang moet onze landgenoot helemaal terug zijn om harder dan ooit aan zijn grote doorbraak te timmeren.