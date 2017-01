OHL-voorzitter geeft de moed niet op: "Dertigtal kandidaturen binnen, bij voorkeur Belg als nieuwe trainer"

"Bij voorkeur is de nieuwe coach een Belg. Iemand die de spelers bij het nekvel kan grijpen" - Chris Vandebroeck Deel deze quote:

“Ik kan niet beloven dat de nieuwe trainer komende zaterdag al op de bank zit, maar dat is in principe wel de bedoeling. Daar gaan we van uit. Bij voorkeur is de nieuwe coach een Belg. Iemand die de 1B-reeks kent. Het moet een trainer zijn die de spelers onmiddellijk bij het nekvel kan grijpen en op hen kan inpraten.”

Het woord ‘opgeven’ staat alleszins niet in het woordenboek van het strijdvaardige OH Leuven. “We hebben nog zes matchen voor de boeg en er zijn nog 18 punten te pakken. We geven niet op”, besluit Vandebroeck.