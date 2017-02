Ook geflopte spelmaker van Juventus kan miljoenen verdienen in China

door Koen Frans

door

Hernanes lijkt van Juventus op weg naar Hebei China Fortune

Foto: © photonews

De transferperiode in Europa zit erop, maar in China mogen de clubs nog een paar weken inkopen doen. De Braziliaan Hernanes is de volgende die aan een transfer naar het verre oosten wordt gelinkt. De middenvelder van Juventus kan in China een duizelingwekkend bedrag verdienen.