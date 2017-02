Ruim 10.000 Napolitaanse fans hopen vanavond op een stunt van Mertens & co in Bernabéu

door Manuel Gonzalez



Gisteren kreeg Barcelona een pak voor de broek in Parijs, vanavond wil Napoli stunten in Madrid. Maradona zorgde voor een volksverhuizing van de Napolitaanse tifosi naar de Spaanse hoofdstad. Er wordt dan ook veel verwacht van de Italianen, niet in het minst van 'onze' Dries Mertens.

In het uitvak van het Estadio Santiago Bernabéu is er plek voor 3917 supporters. Toch worden er vanavond ruim 10.000 gepassioneerde Napolitanen in het stadion verwacht. Aanvoerder van deze volksverhuizing? Niemand minder dan Diego Armando Maradona. De Argentijnse halfgod riep de Italiaanse fans op om de ploeg massaal te steunen tegen De Koninklijke.

En de goede prestaties van de laatste maanden, Napoli is al 18 duels op rij ongeslagen, geven de supporters moed dat het kan: titelverdediger Real Madrid verslaan. Na het vertrek van topschutter Gonzalo Higuain (ex-Real overigens) naar Juventus leek het een moeilijk jaar te zullen worden voor de ploeg van selfmade man Maurizio Sarri.

Milik out, Mertens in

De van Ajax overgekomen aanvaller Arkadiusz Milik kende echter een bliksemstart in de laars met 7 goals in 9 wedstrijden, maar scheurde op 8 oktober zijn voorste kruisband af tijdens de interland tussen Polen en Denemarken. Napoli leed in de weken daarna kostbare nederlagen tegen concurrenten AS Roma (1-3) en Juventus (2-1), maar eind oktober veranderde Sarri zijn tactiek.

De 58-jarige coach, die overkwam van Empoli, posteerde Dries 'Supersub' Mertens in de punt van de aanval als een valse '9'. Sindsdien boekte Napoli twaalf overwinningen en speelde het zes keer gelijk. Mertens zit dit seizoen al aan 20 goals, hij maakte hattricks tegen Cagliari (0-5) en Bologna (1-7) en scoorde thuis tegen Torino (5-3) zelfs vier keer.

De beweeglijke en snelle Mertens is bijna niet te verdedigen, vooral vanwege zijn goede samenspel met de drie andere aanvallende spelers bij Napoli: de Slovaakse capitano Marek Hamsik, linksbuiten Lorenzo Insigne en rechtsbuiten José María Callejón. Kunnen de vier goudhaantjes vanavond ook schitteren in Bérnabeu? We kijken er alvast enorm naar uit.

