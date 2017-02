Geen transfer naar New York: StÃ©phane Badji blijft gewoon bij Anderlecht

Geen transfer naar New York: Stéphane Badji blijft gewoon bij Anderlecht

door Redactie



Hij leekt op weg naar New York, maar Stéphane Badji blijft gewoon bij Anderlecht. De werkvergunning van de Senegalees geraakte niet tijdig in orde.

Stéphane Badji blijft tot het einde van het seizoen bij Anderlecht. De middenvelder had een aanbieding van New York City FC, de club van coach Patrick Vieira, maar zijn werkvergunning geraakte niet in orde. Bovendien was de interesse van de Amerikanen de afgelopen week al flink bekoeld. New York City kocht gisteren een andere middenvelder: de Fin Alexander Ring.



De 26-jarige Senegalees kwam iets meer dan een jaar geleden voor 2 miljoen euro over van het Turkse Istanbul Başakşehir, maar kon bij Anderlecht de verwachtingen nooit inlossen. Hij speelde dit seizoen tien wedstrijden voor paars-wit, waarvan vier als invaller. Het is ook nog steeds wachten op het allereerste doelpunt van Badji op Belgische bodem.