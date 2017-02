#AndZen: Harde reacties op veredeld B-elftal en hilariteit bij technische fout op tv

door Yannick Lambrecht

Anderlecht speelt tegen Zenit Sint-Petersburg in de Europa League

Rene Weiler geeft overduidelijk de voorkeur aan de Belgische competitie, want RSC Anderlecht begint met een veredeld B-elftal tegen Zenit Sint-Petersburg in de Europa League. En die keuze wordt hem niet in dank afgenomen.