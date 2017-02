Roemeense specialist geeft Genk alle kans: "Ze zijn hun beste speler kwijt"

door Manuel Gonzalez



Genk moet het opnemen tegen Astra Giurgiu vanavond. Ook Albert Stuivenberg zal waarschijnlijk gebruik maken van zijn ruime kern, maar het blijft een héél haalbare kaart... meent een Roemeense kenner.

Wij vroegen Pierre-Julien Pera, specialist van het Roemeense voetbal, naar de sterktes en zwaktes van de tegenstander. Astra Giurgiu schakelde West Ham uit in de voorrondes van de Europa League en volgens Pera is de grootste reden daarvoor... de coach.

"De trainer van Astra (Marius Sumudica) is volledig gek. Het is een people manager die we nog maar zelden zagen", aldus Pera. "Hij zet alles op het mentale en een voortreffelijke organisatie. Het probleem is dat hij zijn beste schutter deze winter verloor. Denis Alibec (ex-KV Mechelen) vertrok naar Steaua Boekarest. Het wordt echt moeilijk zonder hem. Ik denk niet dat Astra veel kans maakt."

Zijn beste spelers verliezen is trouwens een probleem van alle seizoenen. "Daar leven ze financieel van. Hun voorzitter is afgetreden na een corruptiezaak en de club heeft dus geen geld meer. Ze moeten elke keer hun beste spelers verkopen. De twee clubs hebben eenzelfde profiel: moeilijk in de competitie en goed in Europa", besluit Pera.