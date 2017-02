Komt licentiedossier Antwerp in gevaar? Wauters legt beslag op bankrekening

door Redactie



Begin februari raakte bekend dat Royal Antwerp FC bot ving in zijn beroep tegen de beslissing van de Belgische voetbalbond. En dus moet de oudste club van het land zijn ex-voorzitter Eddy Wauters een schuldig bedrag van ondertussen 6 miljoen euro betalen.

Intussen legde Eddy Wauters beslag op de bankrekening van Antwerp. Dat deed hij de maandag na de uitspraak van het vonnis reeds. Andere schuldeisers hebben zich inmiddels ook als schuldeiser bij de KBVB gemeld.

Deze zaken kunnen het licentiedossier bemoeilijken, want het bondsreglement bepaalt dat een aanvraag enkel behandeld kan worden wanneer er geen schulden zijn of wanneer er een akkoord is bereikt tussen de clubs en de schuldeisers. Vorige week kaartte Union ook al de extrasportieve problemen aan. (Daar leest u HIER meer over)

Huidig sterke man bij Antwerp Patrick Decuyper blokkeerde reeds 5 miljoen euro op een aparte rekening, maar door de interesten en de kosten van de rechtzaak is het verschuldigde bedrag ondertussen opgelopen tot zo'n 6 miljoen euro. Antwerp ging in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, maar dit houdt de uitvoerbaarheid niet tegen.

Doorbraak op vrijdag?

Antwerp heeft nu tot vrijdag om de situatie uit te klaren. De schulden van Wauters waren al bondsschulden, die van de andere schuldeisers inmiddels ook nu ze zich bij de KBVB hebben gemeld als schuldeisers. Bij hen gaat het om enkele honderdduizenden euro's.

