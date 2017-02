Ondertussen reageerde ook Antwerp: "In beslag genomen zonder ons te waarschuwen"

Voetbalkrant.com liet u daarstraks weten dat Eddy Wauters beslag heeft laten leggen op de bankrekening van Royal Antwerp FC. De voormalige voorzitter wil zijn geïnvesteerde geld terug en grijpt naar de harde maatregelen. Bij Antwerp zijn ze echter niet onder de indruk.

Antwerp reageerde kort op het nieuws, dat u HIER nog kan lezen. " Eddy Wauters heeft na de uitspraak beslag gelegd op de rekening van Antwerp, zonder enige waarschuwing aan de club. Zoals eerder aangegeven zijn de middelen ter beschikking, ook om de intresten en kosten te betalen", klinkt het bij The Great Old.