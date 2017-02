'OHL is op 30 juni in Chinese handen': dit zijn de cijfers

door Redactie



OH Leuven heeft een bod van 2,3 miljoen euro voor 92 procent van de aandelen binnen

Foto: © photonews

Oud-Heverlee Leuven gaat zo goed als zeker in handen komen van Chinese investeerders. Het weekblad HUMO is daarvan overtuigd op basis van een aantal bronnen. Tegen 30 juni 2017 zou alles in orde moeten zijn.