Weiler pakt het net aan zoals in de heenmatch: "In Rusland zal goed verdedigen opnieuw de basis zijn"

door Yannick Lambrecht

Anderlecht speelt donderdagavond de terugmatch tegen Zenit Sint-Petersburg

Anderlecht staat voor de moeilijke opdracht om een resultaat neer te zetten in Rusland tegen Zenit. In de heenmatch kon het wel 2-0 winnen met een rotatieploeg, en dat is coach Rene Weiler opnieuw van plan.