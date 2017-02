Rotseizoen voor Depoitre: Al vijf wedstrijden na elkaar niet geselecteerd bij Porto

Porto ging woensdag met tien man onderuit tegen Juventus. Dat gebeurde voor de zoveelste opeenvolgende keer zonder Laurent Depoitre, die zelfs niet op bank zat en moest toekijken vanuit de tribunes van het Estadio do Dragao.

"Met een jaar op de bank, zelfs bij Porto, kan ik niet tevreden zijn. Dan moet ik mezelf de juiste vraag stellen: blijven of niet?" Dat is hoe Laurent Depoitre tegenwoordig in zijn schoenen staat bij Porto. Zijn speelkansen leken mooi bij zijn aankomst in Porto, dat 7 miljoen euro aan Gent betaalde voor de 28-jarige spits. Maar het lukt hem niet om op te boksen tegen vaste spitsen van dienst André Silva en Tiquinho Soares.

Depoitre speelde in augustus voor de eerste keer in het blauw-witte shirt van Porto, maar sindsdien speelde hij amper 272 minuten over alle competities. Pas na drie maanden maakte hij zijn eerste en enige doelpunt (tegen Chaves). In de Champions League speelde hij slechts een halfuurtje in de eerste groepsmatch tegen Kopenhagen. En voor de laatste vijf wedstrijden van Porto was de Belg zelfs niet geselecteerd.

Terugkeer naar België

De voorzitter van FC Porto had net voor nieuwjaar bevestigd dat Anderlecht klaar stond om Depoitre terug naar België te halen. Voor januari was dat sowieso niet, want je kan niet voor drie clubs in een seizoen spelen. Maar wie weet wordt dit komende zomer wel werkelijkheid. Ook een comeback naar Gent behoort tot de mogelijkheden.