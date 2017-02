In de Europa League telt geen enkel land beter meer clubs dan... BelgiÃ«!

In de Europa League telt geen enkel land beter meer clubs dan... België

door Timothy Collard

RSC Anderlecht, KRC Genk én KAA Gent wisten zich donderdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Op zich al heel uitzonderlijk, maar er is nog meer. Zo is België nu het best vertegenwoordigde land in de Europa League.