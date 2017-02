Gent-manager over loting tegen Genk: "Ik denk dat onze kansen 50-50 zijn"

Gent tegen Genk in de Europa League: twee kanten van dezelfde medaille. Er zit sowieso minstens één Belgische ploeg in de kwartfinale, maar er gaat ook sowieso één ploeg uit het toernooi.

Michel Louwagie gaf na de loting zijn mening aan RTBF. "We hebben voor de wedstrijden tegen Tottenham al gezegd dat play-off I voor ons primeren. In die zin behouden we misschien het best onze motivatie door tegen een Belgische ploeg uit te komen. Dus rationeel gezien ben ik blij. Emotioneel gezien had ik liever Manchester United of AS Roma geloot."

"Dit jaar was Europa een succes voor ons. Als we nog verder door kunnen stoten, des te beter. Maar we moeten ons via de competitie ook proberen opnieuw te kwalificeren voor Europees voetbal. Onze doelstelling is dan ook duidelijk: play-off I." De twee ploegen kennen elkaar natuurlijk door en door. "De huidige vorm en blessures zullen tegen Genk een rol spelen. In voetbal is alles mogelijk. Het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat onze kansen 50-50 zijn," besloot de manager.

​