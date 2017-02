De Decker maakt zich op voor belangrijk weekend met Antwerp: "Mijn spelers verdienen plaats in de finale"

"We houden er op dit moment geen rekening mee dat we de finale niet gaan spelen" - Wim De Decker Deel deze quote:

De voorbije drie thuiswedstrijden scoorde Antwerp niet tegen Lommel. De coach van The Great Old is dan ook op zijn hoede. “Lommel slikt weinig doelpunten en speelt de laatste weken steeds beter. Het is niet omdat ze laatste staan, dat het een makkelijke wedstrijd zal worden.”

Vorig jaar won Lierse in extremis van Virton nadat het aan de rust 0-2 achter stond. Uiteindelijk werd het nog 2-3 nadat Jakolis van Virton rood kreeg. Is het niet frustrerend als coach dat je zo'n zaken niet in handen hebt? “Op de laatste speeldag kan alles gebeuren. We houden er op dit moment geen rekening mee dat we de finale niet gaan spelen. We moeten er in blijven geloven dat ook Roeselare een goed resultaat kan halen tegen Lierse", besluit De Decker.