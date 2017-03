Voor deze man kan bekerfinale heel speciaal worden: "Twee keer was ik erbij met Club Brugge, maar twee keer belandde ik ook op de tribune"

Voor Coopman wordt het de derde finale op rij. Al speelde hij de voorbije jaren dus geen minuut. “Twee keer was ik er met Club Brugge bij in het Koning Boudewijnstadion. Twee keer heb ik de opwarming meegemaakt. Maar twee keer belandde ik uiteindelijk toch in de tribune. Derde keer, goede keer? Ik hoop het alleszins.” (lacht)

“Ik hoop dat ik deze keer minuten kan maken in de bekerfinale. Hetzij een lange invalbeurt, hetzij een basisplaats: daar hoop ik op. Het leeft bij de supporters van Zulte Waregem, dat is het minste wat je kan zeggen. Als ik zie hoeveel bussen er naar Brussel gaan, zegt dat alles.”

Supporters niet teleurstellen

“Ik hoop dat we de supporters niet teleurstellen, zodat er achteraf een groot feest kan plaatsvinden. Vorig jaar verloor ik de bekerfinale en ik kan je verzekeren: er hing toen een hele rare sfeer rond die dag”, besluit Coopman.