Brugse politierechter is hard voor Anderlecht-talent: "Uw familie had ook levenslang op u kunnen wachten"

Amper drie weken nadat Lukebakio zijn rijbewijs had, werd hij op de autosnelweg in Jabbeke geflitst aan 158 kilometer per uur. De winger die wordt uitgeleend aan Toulouse, was naar eigen zeggen gehaast omdat zijn familie op hem aan het wachten was.

Verkeerd bezig

De Brugse rechter had daar geen oren naar. "Als u als jonge bestuurder al zo’n rijstijl hebt, bent u verkeerd bezig", tekende Het Nieuwsblad op. "Uw rijstijl is simpelweg gevaarlijk. U rijdt kort op uw voorligger en kan als jonge bestuurder zeker niet adequaat reageren als er iets gebeurt."

"Uw familie had ook levenslang op u kunnen wachten. Als er aan die snelheid iets fout loopt, kan dat fataal aflopen. U heeft geluk dat u hier vandaag levend staat. Ik hoop dat u daar eens over nadenkt", klonk het verder.