Wakkert de commotie bij Arsenal en zijn fans nu helemaal aan? "Wenger heeft me gezegd dat hij zal blijven"

Arsenal verloor de jongste weken twee keer met 5-1 van Bayern München. En ook in eigen land zit een nieuwe landstitel er niet in. De fans zijn Wenger dan ook spuugzat. Toch is het niet zeker dat de Franse manager de club verlaat.

"De beslissing over mijn toekomst is genomen", liet Wenger zaterdag na de nederlaag tegen West Bromwich Albion vallen. Opmerkelijk, zijn collega coach Tony Pullis zei dat hij verrast zou zijn bij een vertrek van de 67-jarige Wenger.

Daar knoopte hij vandaag een opvallende uitspraak aan vast. "Wenger heeft me gezegd dat hij bij Arsenal zal blijven." Hoe dan ook een quote die voor commotie zal zorgen in Londen.