Chinese investeerders in het land, 'OHL op Dreef' wil terugslaan: "We horen nu pas van dat exclusiviteitscontract"

Wij bieden meer dan enkel geld: een structuur, verankering, knowhow...Deel deze quote:

Maar... OHL heeft tot nu toe niets gelost over het bod dat de Chinese investeerders deden. Dus weten ze niet wat ze er tegenover zetten. "We hebben ook vernomen via de voorzitter dat er eigenlijk een exclusiviteitscontract is tot 30 juni. Dat doet eigenlijk de deur dicht voor andere investeerders. Maar wij geven niet op", klinkt De Coster strijdvaardig.

"Wij bieden een Vlaams alternatief. Kijk, ik heb ook al veel cijfers gehoord, maar wat wij bieden gaat over meer dan geld. Wij denken te weten wat er nodig is om - in eerste instantie - in 1B te overleven. En uiteindelijk willen we ook terug naar 1A, maar daarvoor heb je een structuur nodig. Er zijn in 1B genoeg voorbeelden van clubs die buitenlandse investeerders hebben binnengehaald, maar die er niets verder mee komen. En gaan sponsors nog zo graag aan tafel gaan zitten met buitenlanders?", vraagt De Coster zich af.