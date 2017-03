Chinese delegatie vroegtijdig vertrokken uit Leuven, OHL gaat op zoek naar alternatief

Een delegatie van de Chinese investeerder was begin deze week in Leuven, maar zij zijn vroegtijdig vertrokken. En zo blijft OHL achter met een heleboel vragen, die gaan over:

De lange termijn plannen voor de club;

De financiële garanties om een terugkeer naar 1A een maximale kans te geven;

De lokale verankering hetzij vanuit een meerderheid hetzij vanuit een minderheidsparticipatie;

De visie omtrent supportersparticipatie;

Het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad.

Voorlopig gaat OHL verder met de Chinezen, maar het neemt wel maatregelen in het geval dat de deal niet zou doorgaan. Zo staat er op de website te lezen:

"In de hypothese dat we zouden genoodzaakt worden om een andere overnemer te zoeken, zullen wij een professioneel en transparant proces vastleggen waarin de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met de nodige ervaring in overnames."

"Wij willen een level playing field organiseren voor alle geïnteresseerden waarbij een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten wordt gegarandeerd. Elke kandidaat zal antwoorden moeten geven op de vragen die ook aan de Chinese investeerder werden gesteld."



"De groep van kandidaat-investeerders rond Bart De Smet die zich voorlopig nog niet kenbaar heeft gemaakt en in de media heeft aangekondigd om tegen 1 april een bindend bod neer te leggen bij de club is onder die omstandigheden vanzelfsprekend een welkome gesprekspartner," klinkt het in Leuven.