Simons weet waar zijn toekomst ligt: "DÃ¡n teken ik direct"

"Bij elke lifetime achievement award, doet hij er een jaar bij", zei Vincent Mannaert ons op het Gala van de Gouden Schoen. Hij lijkt gelijk te gaan krijgen. "De intentie is er bij beide partijen, maar niet ten koste van alles", aldus Simons in Het Laatste Nieuws.

"Als ik na een aantal matchen in play-off 1 voel dat het over en uit is, dan moet ik eerlijk zijn ten opzichte van mezelf én Club. Maar als ik me aan het eind vanhet seizoen even goed voel als nu, dan teken ik direct bij", geeft de ouderdomsdeken aan.