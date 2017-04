Het geheim van het grote Anderlecht van 2000-2001: "Hij kon wel tien bakken bier drinken" en "Ja, we vierden graag feest"

Aimé Anthuenis liet in het Canvas-programma De Kleedkamer weten dat Jan Koller wel tien bakken bier kon opdrinken zonder het te voelen. "We vierden graag feest", geeft Koller toe in HLN. "Maar ik stond er altijd wel opnieuw op training. Weet je, misschien was dat ook deel van onze sterkte."

Anthuenis liet het oogluikend toe. "Ook Dheedene, Baseggio, Stoica en Crasson hielden ervan plezier te maken. Op dat vlak gunde Anthuenis ons een enorme vrijheid. Zolang we maar presteerden tijdens de match en er stonden op training. Eigenlijk was het de mooiste tijd van mijn carrière. Nadien vertrok ik naar Dortmund: daar ging alles er veel serieuzer aan toe."