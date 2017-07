Ibrahimovic is zich ervan bewust: "Het moet veel beter"

"Mijn aanvaller speelde alsof het een vriendschappelijke match was," zei Mourinho na het laatste fluitsignaal tegen Anderlecht (1-1). Zlatan zelf ging erg snel door de mixed zone, maar hij stopte toch even om over zijn match te praten.

In de eerste helft had Ibrahimovic de score kunnen openen op een voorzet van Rashford.

"We moeten meer tonen dan dat," bevestigde de Zweed. "En zeker in Europa, zoals we dat nog al gedaan hebben dit seizoen. Vanavond (donderdag, nvdr.) hebben we niet goed aangevallen. Het was geen goede prestatie, en ik spreek voor mezelf." De Benjamin Button van de Premier League was zich duidelijk zichtbaar bewust van zijn tegenvallende prestatie.