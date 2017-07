El Ghanassy krijgt het soms op zijn heupen: "Het heeft me pijn gedaan"

Eerst en vooral: zijn bankzittersstatuut in de bekerfinale. Daarin koos Yves Vanderhaeghe voor meer gestalte en moest de frêle winger naar de bank. Aanpassen dus, en daar is El Ghanassy het niet mee eens. "De tegenstanders zouden schrik van óns moeten hebben. Nu is het in mijn ogen te vaak omgekeerd", zegt hij in HLN.

Zijn vertrouwen krijgt er wel onder te lijden. "Wat me pijn gedaan heeft, is dat ik na de eerste match van de play-offs tegen Charleroi opnieuw op de bank belandde. Ik was goed - het was niet mijn schuld dat we in het slot nog de zege uit handen gaven."