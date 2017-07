OH Leuven zet alles op alles en gaat nog een keer in beroep

El Banouhi werd uitgesloten in Tubeke nadat hij een doorgebroken speler onderuit haalde. Het Bondsparket vroeg één speeldag schorsing, maar OHL ging daar niet mee akkoord. De advocaat van de club wees op het voorbeeldige disciplinaire verleden van de speler, maar het mocht niet baten voor de Geschillencommissie.

Vrijdag buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over het dossier. OH Leuven wil El Banouhi recupereren voor de levensbelangrijke thuismatch tegen Lommel van komende vrijdag. De winnaar van dat duel verzekert zich van een verlengd verblijf in 1B, de verliezer zakt naar de eerste amateurklasse.