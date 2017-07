Anderlecht komt terug op zijn stappen en wil jonge aanvaller dan toch houden

Antoine Bernier tekende vorig jaar zijn eerste profcontract bij Anderlecht en dat zou aanvankelijk niet verlengd worden. Maar hij kon zich dit seizoen voldoende bewijzen bij de beloften, waardoor Paars-Wit van gedachten veranderd is.

De speler zelf ziet het alvast zitten. "Blijkbaar wil Anderlecht me houden en er zijn gesprekken aan de gang met mijn manager. We moeten alles nog bestuderen, maar het zou leuk zijn. Anderlecht wil me verder laten groeien," zegt Bernier in La Meuse. De contractverlenging zou voor de komende twee seizoenen zijn.