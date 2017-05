Zo krijgt Stuivenberg de ganse perszaal aan het lachen

'Hoe ga je de resterende wedstrijden aanpakken?', was de vraag die Stuivenberg voorgeschoteld kreeg. "Ik denk dat we niet meer gaan. We moeten heel ver naar Moeskroen, dus ik denk dat we hier blijven", grapte de oefenmeester.

"Nee, serieus. Wij zijn professionals en wij pakken elke match op dezelfde manier aan. We zijn blij met een week waarin we wat meer rust krijgen, maar we zullen een zo fit mogelijk team opstellen tegen Moeskroen om daar een goed resultaat te halen."

En Stuivenberg heeft nog een goede reden om er voor te blijven gaan. "Het is ook van belang dat we in een goed ritme blijven voor de finalewedstrijden want daar gaat het er echt om."