Hamalainen komt helemaal los bij Essevee: "DÃ¡t is het verschil"

Wanneer je al op snelheid in de rug van de verdediger kan duiken, kan je écht gevaarlijk zijn -Brian Hamalainen Deel deze quote:

Dat blijkt uit de voorbije weken. De Deen steekt in bloedvorm, ook al drukt zich dat niet altijd uit in statistieken. "Het is een groot verschil wanneer je al op snelheid in de rug van de verdediger kan duiken, dan dat je oprukt met de bal én die man dus nog voorbij moet."

Het helpt ook als die verdediger in kwestie gewoon staat te slapen, zoals bij Vandendriessche het geval was. "Dat hij bleef staan? Dat heb ik ook gemerkt", knipoogde de Deen. “Wat ik vooral gemerkt heb, is dat die bal van Coopman écht perfect was.”