Herpakt Gent zich? Vanhaezebrouck hoopt alvast van wel: "Tegen Oostende heeft niet iedereen er alles aan gedaan, ze moeten zich bewijzen"

"Het is geen groep om te reageren", aldus Vanhaezebrouck toen hem gevraagd werd naar de reactie op training. "Ik heb wel gereageerd naar de groep toe. Tegen Oostende leverden we de defensief zwakste prestatie in drie jaar tijd."

"Daar reken ik alles bij, ook de clashes tegen onder meer Shakhtar Donetsk. Nooit hebben we zoveel pogingen op doel weggegeven als in Oostende. Het was vooral frustrerend omdat we steeds het gevoel hadden dat we die wedstrijd naar ons toe konden trekken."