De Bruyne on fire voor City, assist én goal zorgen voor record (mét beelden)

Met de assist op Gabriel Jesus zorgde de Rode Duivel niet alleen voor de voorsprong, belangrijk in de strijd om de Champions League-plaatsen, maar paste hij zichzelf ook de geschiedenisboeken in. Hij tekende voor zijn zestiende assist van het seizoen. Een record.

Kevin De Bruyne now has 16 assists in the Premier League this season; the most ever managed by a Man City player in a single campaign. 👏 pic.twitter.com/Q1X64QRQe1