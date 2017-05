Zien we Frankie Vercauteren binnenkort terug? "Er zijn wel veel contacten, maar dat is iets voor de komende dagen"

Vercauteren was voor het laatst aan de slag bij het Russische Krylja Sovetov Samara. "Het is vooral wachten en werken aan de toekomst. Met Samara is nog niet alles afgehandeld en ik hoop dat dit snel zal gebeuren en dan is het afwachten wat er komt, of niet komt", vertelde de trainer aan Sporza.

"Ik hoop uiteraard komend seizoen weer aan de slag te zijn, en ik hoop ergens de voorbereiding te starten. Want anders is het toch niet altijd makkelijk om ergens in te komen. Op dit moment is er niets concreet en dat betekent dat er momenteel geen voorstel is. Er zijn wel veel contacten, maar dat is iets voor de komende dagen", zei hij nog.

Vercauteren toonde eerder wel dat hij een Belgische club iets kan bijbrengen: hij was al trainer van Mechelen, Anderlecht en Genk. Hij werd ook al meermaals genoemd om de nieuwe coach van Standard te worden.