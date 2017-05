Daarom slepen de onderhandelingen met Wim De Decker aan en ging Royal Antwerp FC rond de tafel zitten met Peter Maes

Gheysens is er niet van overtuigd dat De Decker de geschikte man is voor Antwerp in de Jupiler Pro League. Daardoor informeerde hij onlangs bij Peter Maes naar diens interesse. Het is duidelijk dat de sterke man van de Great Old mikt op een coach met ervaring op het hoogste niveau.

"Gezien de investering die Paul Gheysens deed, is het logisch dat hij graag wil dat naast het financiële plaatje ook het sportieve klopt", laat zijn entourage weten aan Het Laatste Nieuws.

Rol van Decuyper?

"Hij helpt de club om de sportieve omkadering voor volgend seizoen in mekaar te boksen, maar Decuyper is daar perfect van op de hoogte. Eens die dingen op de rails staan en het seizoen op gang geschoten is, laat hij alles weer aan Decuyper over."