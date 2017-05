Nachtmerrie voor de Arsenal-fans: 'Wenger staat op het punt om twee jaar bij te tekenen'

Verschillende media in Engeland, waaronder The Telegraph en The Mirror, melden met overtuiging dat Wenger ook volgend seizoen op het Emirates zal coachen. De Fransman zal dan wel enkele structurele veranderingen achter de schermen moeten toestaan. Zo zou hij onder andere een pak minder inzeg krijgen in het transferbeleid van de club, iets dat ook al jaren een heikelpunt is.

Na 27 mei

Eerder werd wel aangekondigd dat Arsenal zijn besluit zal bekendmaken na de FA Cup-finale tegen Chelsea van volgende zaterdag. Wenger liet toen zelf blijken dat hij het ook nog niet wist. "Ik weet niet wat de uitkomst zal zijn. Het bestuur zal over meer zaken een beslissing nemen en een daarvan is wat er met de manager gebeurt," zei hij.

Het zou alleszins een opvallende beslissing zijn, want afgelopen seizoen kregen we vooral deze beelden te zien: